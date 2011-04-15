Банк России на 22 мая повысил курс евро к рублю незначительно до 71.9654 руб., курс доллара США - более чем на 14 копеек до 64.5372 руб.

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Банк России на 22 мая повысил официальный курс евро к рублю незначительно до 71.9654 руб. с 71.9631 руб., курс доллара США - почти на 5 копеек до 64.5372 руб. с 64.4888 руб. 21 мая.
Стоимость бивалютной корзины на 22 мая увеличилась почти на 3 копейки (+0.04%) до 67.8799 руб. с 67.8522 руб. 21 мая.
"AK&M" от 21.05.2019