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21/05/2019
11:06

Рубль сохранится в узком торговом диапазоне на нейтральном внешнем фоне

Рубль сохранял нейтральную динамику в течение вчерашних торгов, консолидируясь вблизи отметок 64.5 в паре с долларом и 72 в паре с евро. Валюты развивающихся стран также завершили вчерашние торги преимущественно нейтрально. Об этом говорится в обзоре Nordea.

Ключевыми факторами поддержки на горизонте текущей недели остаются приближающийся пик налоговых платежей, которые приходится на 27 мая, а также сохраняющийся спрос на российские активы, индикатором которого будут завтрашние аукционы по размещение ОФЗ.

Вчерашние комментарии от представителей Банка России подтверждают высокую вероятность снижения ключевой ставки уже на ближайшем заседании 14 июня. Несмотря на риски, связанные с сохранением инфляционных ожиданий на повышенных уровнях, представители регулятора отметили наличие целого ряда факторов в пользу снижения ставки (стабилизация текущей инфляции на уровне вблизи 4%, отсутствие существенных вторичных эффектов от повышения НДС и укрепление рубля).


"AK&M" от 21.05.2019
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