Ингосстрах выплатил более 2 млн руб. в связи с повреждением яхты Perla Nero

Ингосстрах выплатил страховое возмещение более чем на 2 млн руб. по договору страхования КАСКО прогулочной яхты Perla Nero. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Страховой случай произошёл в сентябре 2018 года в городе Шибеник, Хорватия. Perla Nero была ошвартована у причала яхтенной марины. Во время сильного шторма разряд молнии попал в судно BELKARA, ошвартованное рядом с Perla Nero.



На яхте, принадлежащей клиенту Ингосстраха, сработала пожарная сигнализация, однако никаких признаков возгорания или пожара зафиксировано не было. В ходе проведенного осмотра было установлено, что практически все электрооборудование, на которое в момент наступления события подавалось питание, вышло из строя. Ремонт и замена вышедшего из строя оборудования осуществлялись различными сервисными центрами, авторизованными производителями данного оборудования.



По результатам экспертизы случай был признан страховым, и Ингосстрах выплатил судовладельцу возмещение в соответствии с условиями договора страхования.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.













"AK&M" от 21.05.2019