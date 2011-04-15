Власти Москвы выделят участок под строительство ТПУ "Лесопарковая"

Власти столицы выделят площадку под строительство объектов транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Лесопарковая" на юге столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Участок площадью 9.3 га будет предоставлен в аренду ГУП "Московский метрополитен" для строительства технологической части ТПУ и второго вестибюля станции метро "Лесопарковая" Бутовской линии метро", - сказал В.Ефимов.



Напомним, ранее был утверждён проект планировки ТПУ "Лесопарковая". В ТПУ будут организованы две перехватывающие парковки на 800 автомобилей.





"AK&M" от 21.05.2019