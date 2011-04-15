В Москве на Смоленском бульваре изменилась организация дорожного движения. Об этом сообщила столичная мэрия.



Здесь сделали разворот с внешней стороны Садового кольца на внутреннюю. Разворот появился рядом с домами 1/2 и 2 на Смоленском бульваре.



Раньше автомобилистам нужно было разворачиваться в районе Зубовской улицы, чтобы съехать на внутреннюю сторону кольца. Для этого им приходилось проезжать три светофора.



Разворот удалось сделать благодаря переразметке участка бульвара. Дополнительная полоса рядом с домами 1/2 и 2 организована из разделительного ряда - теперь здесь шесть полос для движения автомобилей вместо пяти.



Теперь водители могут быстро попасть с внешней стороны Садового кольца на Новый Арбат и Бульварное кольцо, в Большой Левшинский и Глазовский переулки, на улицу Арбат, в переулок Каменная Слобода и на другие улицы.



Отметим, что в столице регулярно обновляют разметку на наиболее оживленных магистралях. В прошлом году дополнительные полосы для движения автомобилей появились на 54 улицах. Их обустроили за счет сужения других рядов. Например, новые ряды появились на Кутузовском проспекте, Каширском и Киевском шоссе. Кроме того, в 2018 году в Москве сделали 11 новых разворотов. Три из них появились на Бутырской улице, четыре - на Хорошевском шоссе, два - на Севастопольском проспекте, один - на Балаклавском проспекте и ещё один - на улице Подольских Курсантов.





"AK&M" от 21.05.2019