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21/05/2019
13:08

В Москве на Смоленском бульваре изменилась организация дорожного движения

В Москве на Смоленском бульваре изменилась организация дорожного движения. Об этом сообщила столичная мэрия.

Здесь сделали разворот с внешней стороны Садового кольца на внутреннюю. Разворот появился рядом с домами 1/2 и 2 на Смоленском бульваре.

Раньше автомобилистам нужно было разворачиваться в районе Зубовской улицы, чтобы съехать на внутреннюю сторону кольца. Для этого им приходилось проезжать три светофора.

Разворот удалось сделать благодаря переразметке участка бульвара. Дополнительная полоса рядом с домами 1/2 и 2 организована из разделительного ряда - теперь здесь шесть полос для движения автомобилей вместо пяти.

Теперь водители могут быстро попасть с внешней стороны Садового кольца на Новый Арбат и Бульварное кольцо, в Большой Левшинский и Глазовский переулки, на улицу Арбат, в переулок Каменная Слобода и на другие улицы.

Отметим, что в столице регулярно обновляют разметку на наиболее оживленных магистралях. В прошлом году дополнительные полосы для движения автомобилей появились на 54 улицах. Их обустроили за счет сужения других рядов. Например, новые ряды появились на Кутузовском проспекте, Каширском и Киевском шоссе. Кроме того, в 2018 году в Москве сделали 11 новых разворотов. Три из них появились на Бутырской улице, четыре - на Хорошевском шоссе, два - на Севастопольском проспекте, один - на Балаклавском проспекте и ещё один - на улице Подольских Курсантов.


"AK&M" от 21.05.2019
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