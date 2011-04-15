РУСАЛ получил лицензию на разработку Горячегорского месторождения нефелиновых руд - основного сырья для Ачинского глиноземного комбината (АГК). Об этом говорится в сообщении компании.



По предварительным оценкам, запасы месторождения обеспечат загрузку комбината более чем на 60 лет работы.



АГК является крупнейшим предприятием России, осуществляющим переработку нефелиновой руды с получением глинозема, и в настоящее время для производства используется собственное сырье Кия-Шалтырского нефелинового и Мазульского известнякового рудников, которое рассчитано ещё на 10 лет работы.



Горячегорское месторождение располагается в Шарыповском районе Красноярского края. По состоянию на 2018 год запасы нефелиновых руд месторождения, учитываемые государственным балансом, составляют около 414.4 млн т. Перед началом отработки месторождения (ориентировочно - в 2028-2029 годах) предстоит работа по постановке на баланс запасов, проектированию и строительству сопутствующей инфраструктуры, восстановление железной дороги, строительство рудника и цеха обогащения на АГК. Объем инвестиций и точные сроки ввода месторождения будут определены после подготовки всей проектной документации.



ОК "РУСАЛ" является вертикально-интегрированным холдингом, одним из крупнейших производителей алюминия и глинозёма в мире. Компания создана в марте 2007 года в результате объединения РУСАЛ и СУАЛа с глинозёмными активами швейцарской Glencore.



РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.



Чистая прибыль РУСАЛа за 2018 год выросла на 39% и достигла $1.698 млрд с $1.222 млрд годом ранее. Нормализованная чистая прибыль РУСАЛа за 2018 год составила $1.695 млрд, что на 7.8% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, который составил $1.573 млрд.



Прибыль РУСАЛа в I квартале 2019 года по МСФО упала в 2 раза до $273 млн с $544 млн годом ранее. Выручка составила $2.17 млрд по сравнению с $2.744 млрд. Сокращение выручки на 20.9% обусловлено падением цены на алюминий на 13.9% до $1859 по сравнению с $2159. Скорректированный показатель EBITDA снизился на 60.5% до $226 млн с $572 млн.



"AK&M" от 21.05.2019