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21/05/2019
13:46

В Евпатории будут реконструировать сети водоснабжения

В Евпатории будут реконструировать сети водоснабжения. Об этом говорится в сообщении Главгосэкспертизы.

Город-курорт Евпатория, расположенный на юго-западе Крымского полуострова, сегодня нуждается в модернизации системы водоснабжения: городские инженерные сети эксплуатируются с 1950-1980-х годов ХХ века, и уровень их изношенности на текущий момент превышает 60%.

Реализация инвестиционного проекта позволит улучшить водоснабжение жилых и промышленных районов города и постепенно ликвидировать режимность подачи воды потребителям.

Планируется, что реконструкция сетей системы хозяйственно-бытового и противопожарного водоснабжения пройдёт на улицах Кирова, Киевская, П.Морозова, Франко, Московская, Гоголя, Горького, Маяковского, 9 Мая, 60-летия Октября, Конституции, Советская, 2-й Гвардейской армии, Пионерская, Короленко, в переулках Железнодорожный, Урицкого, 13 Ноября, Гагарина, 8 Марта, Льва Толстого, а также на проспекте Советский. Также здесь будет установлено 160 пожарных гидрантов.

Общая протяжённость сетей водоснабжения, подлежащих реконструкции, составляет 31.1534 км.

Финансирование строительных работ планируется осуществлять за счёт средств федерального бюджета.


"AK&M" от 21.05.2019
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