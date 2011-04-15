Д.Медведев назначил бывшего зампреда Газпрома А.Круглова замминистра финансов РФ

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Заместителем министра финансов РФ назначен Андрей Круглов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Ранее А.Круглов являлся заместителем председателя правления Газпрома.
"AK&M" от 21.05.2019