Средний чек россиян за прошлую неделю потерял 4.9%

В среднем российская семья потратила за неделю, с 13 по 19 мая 2019 года, на привычные товары 4.209 тыс. руб. Это на 1.7% меньше, чем неделей ранее, и на 2% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Относительно медианных значений 2012 года, когда были начаты измерения, индекс покупательской активности вырос на 44%. Об этом сообщает исследовательский холдинг "Ромир".



Средний чек на минувшей неделе также пошёл на спад, потеряв 4.9% от значения предыдущей недели. Таким образом, он оказался на отметке в 513 руб. Это самый низкий показатель с начала года. Если сравнивать средний чек недели, с 13 по 19 мая, с чеком аналогичного периода прошлого года, то в текущем году он проиграл 4.2%. По сравнению с медианными значениями 2012 года средний чек на минувшей неделе вырос на 60%.





"AK&M" от 21.05.2019