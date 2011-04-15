Из аэропорта Геленджик увеличено количество рейсов в Москву. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.



Так, с 1 мая авиакомпания "ЮТэйр" приступила к выполнению ежедневных перелётов по маршруту Геленджик - Москва ("Внуково").



Ранее авиакомпания "Аэрофлот" приступила к выполнению прямых перелётов по маршруту Геленджик - Москва ("Шереметьево"). Рейсы осуществляются ежедневно, с 20 мая перевозчик увеличивает частоту выполнения рейсов до двух в день, а с 1 июня Аэрофлот будет выполнять на указанном маршруте 21 рейс в неделю.



Напомним, летом 2019 года из Геленджика выполнять рейсы будут 10 авиакомпаний по 10 направлениям. В сутки аэропорт планирует принимать и отправлять до 14 рейсов.



Авиакомпания "Россия" в 28 мая возобновляет выполнение рейсов по маршруту Геленджик - Санкт-Петербург. Перелёты будут осуществляться 6 раз в неделю со вторника по воскресенье.



Авиакомпания "Северсталь" с 1 июня приступит к выполнению прямых перелетов по маршруту Геленджик-Череповец.



Также с началом летнего сезона из Геленджика откроются рейсы в Сургут авиакомпании "ЮТэйр".



"Уральские авиалинии" с 3 июня приступят к выполнению рейсов в аэропорт Геленджик из Екатеринбурга. Перелёты по маршруту Екатеринбург-Геленджик будут выполняться трижды в неделю по понедельникам, средам и пятницам.



Авиакомпания Smartavia с 17 июня запускает регулярные рейсы в Геленджик из Санкт-Петербурга. Перелёты будут выполняться один раз в неделю.



Открыта продажа билетов на рейсы в Геленджик из Челябинска, Казани и Уфы, выполнять перелёты будет авиакомпания "ЮВТ АЭРО". Старт рейсов намечен на 20 июня.



"AK&M" от 21.05.2019