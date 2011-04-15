Временная администрация по управлению НАСКО обратилась в правоохранительные органы в связи с невозможностью получить доступ к документам

Временной администрации по управлению АО "Национальная страховая компания Татарстан" не обеспечен доступ к необходимой документации, архиву и электронным базам данных страховой компании и программно-аппаратным средствам, обеспечивающим фиксацию, обработку и хранение документов. Об этом говорится в сообщении Банка России.



В связи с этим временная администрация направила соответствующие заявления в правоохранительные органы.



В связи с невозможностью определения места нахождения всех бланков страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств для их изъятия временная администрация признает их утраченными.



Договоры страхования, заключенные от лица НАСКО после даты вступления в силу решения Банка России об отзыве лицензии субъекта страхового дела (15 мая 2019 года) являются недействительными. Действие доверенностей, ранее выданных АО "НАСКО", прекращено, подчёркивает ЦБ.





"AK&M" от 21.05.2019