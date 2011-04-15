ВТБ открыл эскроу-счета на 2 млрд руб.

Банк ВТБ привлёк более 2 млрд руб. средств клиентов-физических лиц на эскроу-счета. Об этом говорится в сообщении банка.



До конца года планируется обслужить около 25 тыс. сделок.

Продукт был внедрён в ноябре 2018 года. На сегодняшний день ВТБ работает с эскроу-счетами в шести городах: Москва, Ижевск, Самара, Оренбург, Петрозаводск и Калуга.



Процесс открытия эскроу-счетов защищает покупателя и гарантирует, что его деньги перечислятся застройщику только тогда, когда объект будет фактически достроен.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



"AK&M" от 21.05.2019