Замглавы Росимущества назначен С.Куколев

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Заместителем руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом назначен Сергей Куколев. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"AK&M" от 21.05.2019