Тыва получит комплексную программу развития сельского хозяйства. Об этом заявил первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов в ходе совещания по вопросам социально-экономического роста Республики Тыва под председательством главы Минэкономразвития Максима Орешкина, состоявшегося в Кызыле.



Как сообщила пресс-служба Минсельхоза, делегация министерства посетила субъект с четырехдневным визитом для создания "дорожной карты" по реализации потенциала АПК республики.



Как отметил Д.Хатуов, ключевой подотраслью сельского хозяйства Тывы является животноводство. В прошлом году в субъекте увеличилось производство скота и птицы, свинины, молока и яиц. Минсельхоз России рассчитывает на рост по этим направлениям, а также овцеводству и козоводству в ближайшие годы. Для достижения поставленных целевых ориентиров региону предстоит усилить селекционно-племенную работу в скотоводстве при поддержке федерального центра.



Одной из важнейших задач также является развитие сельхозкооперации и создание перерабатывающих предприятий в Тыве, что даст дополнительный импульс производству и продвижению местной продукции, такой как шерсть овец и баранина, на отечественном рынке и за рубежом.



Д.Хатуов отдельно отметил эффективность существующей в субъекте национальной системы поддержки семейных животноводческих ферм. По словам первого замминистра, Минсельхоз поможет Тыве не только максимально ее усовершенствовать, но и распространить положительный опыт в Сибирском и Дальневосточном округах.



Растениеводство Тывы также обладает значительными перспективами роста, в особенности это касается производства тепличных овощей, которое в меньшей степени зависит от климатических условий. Как подчеркнул Джамбулат Хатуов, важное значение имеет и возрождение мелиорации в республике: аграрии Тывы могут рассчитывать на увеличение поддержки этого направления со стороны государства.



"AK&M" от 21.05.2019