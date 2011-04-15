Станцию Большой кольцевой линии метро и центр Хруничева может связать канатная дорога

Канатная дорога может соединить Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева с будущей станцией Большой кольцевой линии (БКЛ) метро "Карамышевская". Об этом сообщил столичный Стройкомплекс.



Также рассматривается строительство канатной дороги между парком "Остров Мечты" и станцией метро "Печатники" (или "Кожуховская").



Напомним, первая канатная дорога в Москве открылась 27 ноября 2018 года. Она связала смотровую площадку на Воробьёвых горах со спорткомплексом "Лужники" через Москву-реку. Московская канатная дорога работает с 12:00 до 20:00. Войти и выйти можно на станциях "Лужники" (рядом со стадионом) и "Воробьевы горы" (у смотровой площадки).



Также власти Москвы объявили конкурс на строительство второй канатной дороги, которая протянется над Химкинским водохранилищем от станции метро "Сходненская" до "Речного вокзала". Приём заявок на участие продлится до 2 июля. Длина канатной дороги составит 2.3 км. Она будет перевозить до 19 тыс. человек в сутки. Реализация проекта значительно сократит время горожан в пути между двумя районами Москвы - с 45 минут до семи.



"AK&M" от 21.05.2019