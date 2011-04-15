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21/05/2019
15:22

Госдума приняла закон, изменяющий порядок перевода жилых помещений в нежилые

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении поправки в Жилищный кодекс, в соответствии с которыми для перевода жилых помещений в нежилые потребуется соответствующее решение общего собрания собственников в многоквартирном доме и письменное согласие всех владельцев примыкающих к этому помещению квартир. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Ещё одним обязательным условием становится отдельный вход для этого нежилого помещения.

Ранее Госдума приняла закон о запрете гостиничных услуг в жилых помещениях многоквартирных домов. Он вступит в силу с 1 октября. К этому времени владельцы частных гостиниц и хостелов, расположенных в жилых помещениях, обязаны будут перевести их в нежилые, а в случае невозможности такого перевода - закрыть.


"AK&M" от 21.05.2019
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