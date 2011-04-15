Сев яровых культур в сельскохозяйственных организациях РФ на 1 мая вырос в 1.8 раза до 9.1 млн га

Яровые культуры в сельскохозяйственных организациях по состоянию на 1 мая 2019 года посеяны на площади 9.1 млн гектаров, из них зерновые и зернобобовые (без кукурузы) - на 4.4 млн гектаров, что соответственно в 1.8 раза и в 2.2 раза больше, чем на 1 мая 2018 года. Об этом сообщил Росстат.



В сельскохозяйственных организациях площадь яровых зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) составила 26.1% от их посевов под урожай 2018 года, подсолнечника - 28.3%, сахарной свеклы - 84.7%.



На долю Центрального, Южного, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов приходится 96.9% площади посевов всех яровых культур.







"AK&M" от 21.05.2019