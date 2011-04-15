Съезд с внешней стороны Садового кольца на Ленинский проспект изменится с 27 мая. Об этом говорится в сообщении ГКУ "Центр организации дорожного движения".



Так, ранее по первому съезду двигались маршруты городского транспорта, личный транспорт съезжал на второй по ходу движения съезд. Далее основной поток автомобилей поворачивал направо на Ленинский проспект, а городской транспорт ехал на разворот налево, из-за перестроений на данном участке возникали заторы.



Теперь для личного транспорта будет открыт первый съезд с внешней стороны Садового кольца в сторону Ленинского проспекта. А движение городского транспорта будет осуществляться через второй съезд. Такие изменения позволят повысить безопасность, а также уменьшить задержки в движении транспорта.



Для дополнительного информирования водителей будет опубликовано сообщение на дорожных табло, а также на Крымском валу установят мобильное табло.





"AK&M" от 21.05.2019