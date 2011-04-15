Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

21/05/2019
15:22

Съезд с внешней стороны Садового кольца на Ленинский проспект изменится с 27 мая

Съезд с внешней стороны Садового кольца на Ленинский проспект изменится с 27 мая. Об этом говорится в сообщении ГКУ "Центр организации дорожного движения".

Так, ранее по первому съезду двигались маршруты городского транспорта, личный транспорт съезжал на второй по ходу движения съезд. Далее основной поток автомобилей поворачивал направо на Ленинский проспект, а городской транспорт ехал на разворот налево, из-за перестроений на данном участке возникали заторы.

Теперь для личного транспорта будет открыт первый съезд с внешней стороны Садового кольца в сторону Ленинского проспекта. А движение городского транспорта будет осуществляться через второй съезд. Такие изменения позволят повысить безопасность, а также уменьшить задержки в движении транспорта.

Для дополнительного информирования водителей будет опубликовано сообщение на дорожных табло, а также на Крымском валу установят мобильное табло.


"AK&M" от 21.05.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100