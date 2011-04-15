В Великобритании 23 мая пройдёт забастовка авиадиспетчеров

В Великобритании 23 мая 2019 года пройдёт забастовка авиадиспетчеров. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.



В этой связи ожидается 24-часовое ограничение авиасообщения с рядом аэропортов северо-запада Шотландии: Данди (DND), Инвернесс (INV), Киркуолл (KOI), Сторнауэй (SYY), Самбург (LSI) и Бенбекьюла (BEB).





"AK&M" от 21.05.2019