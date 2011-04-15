Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о создании единой системы управления высокоопасными отходами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.



Законопроект предлагает создать единую государственную систему обращения с отходами, центральное место в которой должен занять федеральный оператор по обращению с отходами I и II классов опасности и единую государственную информационную систему учёта и контроля за обращением с отходами. Предусматривается также создание федеральной схемы обращения с отходами, соблюдение которой будет обязательным условием деятельности для всех участников системы обращения с отходами (образователи отходов, операторы по обращению с отходами, федеральный оператор).



Индивидуальные предприниматели, юридические лица, в результате деятельности которых образуются отходы, будут вправе их накапливать, обрабатывать, обезвреживать, утилизировать и размещать самостоятельно либо передавать их федеральному оператору. То есть организации, которые при наличии соответствующей лицензии уже занимаются утилизацией отходов I и II классов опасности, смогут работать и в дальнейшем.



Федеральный оператор не будет монополистом в этой области. Создание федерального оператора - гарантия того, что все опасные отходы, которые другие лица не смогли утилизировать самостоятельно, будут обязательно утилизированы. При этом размер платы за услуги федерального оператора предлагается определять путем государственного тарифного регулирования.



За Росатомомпредлагается закрепить полномочия по организации обращения с отходами I и II классов опасности.





"AK&M" от 21.05.2019