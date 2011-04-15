Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

21/05/2019
17:03

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о создании единой системы управления высокоопасными отходами

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о создании единой системы управления высокоопасными отходами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

Законопроект предлагает создать единую государственную систему обращения с отходами, центральное место в которой должен занять федеральный оператор по обращению с отходами I и II классов опасности и единую государственную информационную систему учёта и контроля за обращением с отходами. Предусматривается также создание федеральной схемы обращения с отходами, соблюдение которой будет обязательным условием деятельности для всех участников системы обращения с отходами (образователи отходов, операторы по обращению с отходами, федеральный оператор).

Индивидуальные предприниматели, юридические лица, в результате деятельности которых образуются отходы, будут вправе их накапливать, обрабатывать, обезвреживать, утилизировать и размещать самостоятельно либо передавать их федеральному оператору. То есть организации, которые при наличии соответствующей лицензии уже занимаются утилизацией отходов I и II классов опасности, смогут работать и в дальнейшем.

Федеральный оператор не будет монополистом в этой области. Создание федерального оператора - гарантия того, что все опасные отходы, которые другие лица не смогли утилизировать самостоятельно, будут обязательно утилизированы. При этом размер платы за услуги федерального оператора предлагается определять путем государственного тарифного регулирования.

За Росатомомпредлагается закрепить полномочия по организации обращения с отходами I и II классов опасности.


"AK&M" от 21.05.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100