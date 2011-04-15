Доходы от инвестиционной деятельности НПФ "Сафмар" на конец I квартала выросли на 8% до 4.1 млрд руб.

Доходы от инвестиционной деятельности АО НПФ "Сафмар", входящего в промышленно-финансовую группу "Сафмар" Михаила Гуцериева, составили на конец I квартала 2019 года 4.1 млрд руб., что на 8% больше аналогичного показателя I квартала 2018 года. Об этом говорится в сообщении компании.



Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений составила 9.13% годовых, средств пенсионных резервов - 7.44% годовых.



Активы под управлением выросли в 1.5 раза и составили на 31 марта 2019 года 264.7 млрд руб. Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании составили на отчетную дату 236.8 млрд руб., что на 48% больше аналогичного показателя на 31 декабря 2018 года. Число застрахованных лиц выросло до 3.9 млн человек по сравнению с 2.2 млн человек годом ранее. Существенный рост показателей связан с присоединением НПФ "Доверие" к НПФ "Сафмар" в марте 2019 года, отмечается в сообщении.



АО НПФ "Сафмар" входит в промышленно-финансовую группу "Сафмар" Михаила Гуцериева. Фонд является дочерней компанией ПАО "Сафмар Финансовые инвестиции" (SFIN).



"Сафмар Финансовые инвестиции" - первый в России публичный диверсифицированный инвестиционный холдинг с фокусом на финансовый сектор экономики. Холдинг является частью АО "Группа Сафмар", одной из крупнейших промышленно-финансовых групп в России, включающей активы финансового сектора (страхование, лизинг, негосударственные пенсионные фонды), коммерческую недвижимость и девелопмент, нефтегазовые компании, а также другие нефинансовые активы. Фонд осуществляет деятельность по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению. Является участником системы гарантирования прав застрахованных лиц. Входит в Ассоциацию негосударственных пенсионных фондов (АНПФ), Ассоциацию европейского бизнеса (AEB), Российско-Германскую внешнеторговую палату.



В марте 2019 года к НПФ "Сафмар" был присоединён НПФ "Доверие". НПФ "Сафмар" продолжает выполнять все обязательства перед клиентами присоединённого фонда.





"AK&M" от 21.05.2019