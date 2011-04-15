Три станции фиолетовой ветки метро закроют 25 мая

Московский метрополитен в субботу, 25 мая, для пассажиров закроет три станции Таганско-Краснопресненской линии: "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники". Об этом сообщила столичная подземка.



Движение поездов по ТКЛ будет осуществляться только между станциями "Планерная" и "Выхино".



Ограничения необходимы для подготовки к открытию участка новой Некрасовской линии. В этот день пассажиры смогут пользоваться бесплатным компенсационным маршрутом автобуса КМ. В обычном режиме станции Таганско-Краснопресненской линии возобновят работу уже в 5:30 утра воскресенья, 26 мая.



Во время изменения режима работы линии вблизи временно закрытых станций, а также на станции "Выхино" будет организовано дежурство инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров. Сотрудники, одетые в яркую жёлто-красную форму, помогут пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут.



Около станций "Кузьминки" и "Выхино", где в связи с изменением режима работы линии ожидается увеличение пассажиропотока, будут дежурить кассы-автомобили. В них пассажиры смогут купить билеты на 1 поездку. Также на станциях "Кузьминки" и "Выхино" будет организована работа мобильных кассиров. Специалисты метрополитена будут внимательно следить за изменением ситуации на станциях. При необходимости кассы-автомобили могут быть перемещены к другим станциям Таганско-Краснопресненской линии.



Московский метрополитен начал работу 15 мая 1935 года. Его доля в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет 56%. Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.6 км, ежедневно услугами метрополитена пользуются более 9 млн пассажиров.



Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается высокая регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.



"AK&M" от 21.05.2019