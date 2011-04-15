Северный вестибюль станции метро "Черкизовская" закрыт на ремонт с сегодняшнего дня до открытия метрополитена в воскресенье, 26 мая, а также с утра понедельника, 27 мая, до открытия метрополитена в субботу, 29 июня. Об этом сообщила пресс-служба Московского метрополитена.



Северный вестибюль станции расположен со стороны первого вагона из центра, выходы 2 и 3 к Ледовому Дворцу и Музею ФК "Локомотив".



На время закрытия для входа и выхода в город пассажиры смогут пользоваться противоположным, южным, вестибюлем.



Московский метрополитен начал работу 15 мая 1935 года. Его доля в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет 56%. Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.6 км, ежедневно услугами метрополитена пользуются более 9 млн пассажиров.



Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается высокая регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.



"AK&M" от 21.05.2019