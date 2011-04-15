Ростелеком расширил ВОЛС на юго-западе Республики Карелия

ПАО "Ростелеком" расширило волоконно-оптические сети связи на юго-западе Республики Карелия. Об этом говорится в сообщении оператора.



В конце апреля компания подключила к оптике многоквартирные дома в посёлках Хелюля и Кааламо Сортавальского района. Доступ к ИТ-услугам связи получили более 800 семей, проживающих в посёлках Хелюля и Кааламо.



Компания проложила около 15 км волоконно-оптических линий связи, смонтировала распределительные сети внутри жилой застройки и установила в подъездах многоквартирных домов необходимое оборудование.



ПАО "Ростелеком" (ИНН 7707049388) - национальный оператор дальней связи - обеспечивает передачу основной доли междугородного и международного трафика, а также работу наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов. В апреле 2011 года к Ростелекому присоединились межрегиональные компании связи ОАО "ЦентрТелеком", ОАО "Сибирьтелеком", ОАО "Дальсвязь", ОАО "Уралсвязьинформ", ОАО "ВолгаТелеком", ОАО "СЗТ", ОАО "ЮТК" и ОАО "Дагсвязьинформ". Суммарная протяжённость магистральной сети связи - 500 тыс. км на всей территории России. Ростелеком располагает инфраструктурой доступа к 43 млн российских домохозяйств.



Уставный капитал компании составляет 6.961 млрд руб. и представлен 2784480101 акцией, в том числе: 2574914954 обыкновенных акций и 209565147 привилегированных акций типа "А". Основным акционером Ростелекома является государство. Ценные бумаги Ростелекома торгуются на российской бирже ММВБ, а также в электронной системе внебиржевой торговли OTCQX в США.



Чистая прибыль ПАО "Ростелеком" по МСФО за 9 месяцев 2018 года выросла на 28% до 12.661 млрд руб. с 9.881 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 5% до 232.982 млрд руб. с 221.216 млрд руб., показатель OIBDA - на 5% до 74.871 млрд руб. с 71.062 млрд руб., операционная прибыль упала на 3% до 27.633 млрд руб. с 28.573 млрд руб.



"AK&M" от 21.05.2019