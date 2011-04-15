РФ вводит ограничения на поставки продукции с четырёх предприятий Сербии

Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки продукции с четырёх предприятий Республики Сербия после проведения инспекции. Об этом говорится в сообщении ведомства.



В период с 15 по 19 апреля 2019 года специалистами Россельхознадзора была проведена инспекция шести сербских предприятий, занимающихся переработкой и производством продукции животного происхождения (свинины).



В рамках указанного мероприятия российские инспекторы также посетили четыре фермы по откорму и разведению свиней и две лаборатории - Институт гигиены и технологии мяса (проводится пищевой мониторинг) и Научный институт ветеринарной медицины (проводится эпизоотический мониторинг).



По результатам инспекции, учитывая ряд выявленных серьёзных нарушений в работе некоторых предприятий, Россельхознадзор с 4 июня 2019 года вводит временные ограничения на ввоз продукции с четырёх из шести проинспектированных предприятий.



"AK&M" от 21.05.2019