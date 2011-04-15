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21/05/2019
17:31

РФ вводит ограничения на поставки продукции с четырёх предприятий Сербии

Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки продукции с четырёх предприятий Республики Сербия после проведения инспекции. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В период с 15 по 19 апреля 2019 года специалистами Россельхознадзора была проведена инспекция шести сербских предприятий, занимающихся переработкой и производством продукции животного происхождения (свинины).

В рамках указанного мероприятия российские инспекторы также посетили четыре фермы по откорму и разведению свиней и две лаборатории - Институт гигиены и технологии мяса (проводится пищевой мониторинг) и Научный институт ветеринарной медицины (проводится эпизоотический мониторинг).

По результатам инспекции, учитывая ряд выявленных серьёзных нарушений в работе некоторых предприятий, Россельхознадзор с 4 июня 2019 года вводит временные ограничения на ввоз продукции с четырёх из шести проинспектированных предприятий.

"AK&M" от 21.05.2019
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