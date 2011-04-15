Mercedes отзывает 18 автомобилей в РФ для замены электроусилителя рулевого управления

АО "Мерседес-Бенц РУС" отзывает 18 транспортных средств марки Mercedes-Benz С-/Е - Класса и GLK (тип 205, 213, 238, 253). Об этом сообщил Росстандарт.



Отзыву подлежат автомобили, произведённые в 2018-2019 годах.

Причиной отзыва транспортных средств является датчик в электроусилителе рулевого управления, который мог быть изготовлен не в соответствии со спецификацией.



Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.



На транспортных средствах будет произведена замена электроусилителя рулевого управления.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.



АО "Мерседес-Бенц РУС" является официальным представителем Mercedes на российском рынке.



"AK&M" от 21.05.2019