Куряне получат компенсацию за цифровую телеприставку. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Курской области.



Напомним, Курская область полностью перейдёт на цифровое вещание 14 октября 2019 года. Новый тип сигнала устаревшая модель телевизора сможет принимать с помощью цифровой приставки и антенны.



В регионе малоимущие семьи и одинокие куряне, у которых доход не превышает размера прожиточного минимума, с 1 мая по 30 ноября смогут получить компенсацию за приобретенную цифровую приставку в размере не более 1 тыс. руб.







"AK&M" от 21.05.2019