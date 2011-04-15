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21/05/2019
18:07

Куряне получат компенсацию за цифровую телеприставку

Куряне получат компенсацию за цифровую телеприставку. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Курской области.

Напомним, Курская область полностью перейдёт на цифровое вещание 14 октября 2019 года. Новый тип сигнала устаревшая модель телевизора сможет принимать с помощью цифровой приставки и антенны.

В регионе малоимущие семьи и одинокие куряне, у которых доход не превышает размера прожиточного минимума, с 1 мая по 30 ноября смогут получить компенсацию за приобретенную цифровую приставку в размере не более 1 тыс. руб.



"AK&M" от 21.05.2019
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