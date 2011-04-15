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21/05/2019
18:06

Доля просрочки по потребкредитам в I квартале составила 20.2%

Доля просроченной задолженности по кредитам на покупку потребительских товаров (потребительских кредитов) свыше 30 дней к общему объёму действующих кредитов данного типа в I квартале 2019 года составила 20.2%. При этом за 4 последних квартала данный показатель сократился на 1.7 процентного пункта. Об этом говорится в сообщении НБКИ.

Самые низкие значения доли просроченной задолженности по потребительским кредитам зафиксированы в Ханты-Мансийском АО (11.5%), Москве (15%), Московской области (16.9%), Республике Татарстан (17.1%), Ленинградской области (18.5%) и Санкт-Петербурге (18.9%).

Наибольшие доли просрочки свыше 30-ти дней к общему объему кредитов по потребительским кредитам продемонстрировали Иркутская (27.7%) и Кемеровская (25.2%) области, Красноярский край (24.9%), Омская область (24.7%) области, а также Республика Саха (Якутия) (23.9%).


"AK&M" от 21.05.2019
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