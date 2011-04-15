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21/05/2019
18:29

РФ ввела ограничения на ввоз зерна из Пакистана

Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз в РФ зерна и продуктов его переработки из Исламской Республики Пакистан. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В ходе осуществления карантинного фитосанитарного контроля партии подкарантинной продукции (риса), сопровождаемой фитосанитарным сертификатом Национальной организации по карантину и защите растений Исламской Республики Пакистан, был выявлен карантинный для РФ объект - капровый жук (Trogoderma granarium Ev.) в живом состоянии.

В целях предотвращения интродукции и распространения карантинных объектов на территории РФ Россельхознадзор с 18 мая ввёл временные ограничения на ввоз зерна и продуктов его переработки из Исламской Республики Пакистан в РФ.

Партии риса, отгруженные до 18 мая, будут допущены на территорию Российской Федерации только после проведения полного государственного карантинного фитосанитарного контроля.

В связи с возможностью нанесения серьёзного экономического ущерба зерновому потенциалу РФ указанным объектом, Россельхознадзор оставляет за собой право в дальнейшем на введение временных ограничений на поставку в РФ всей продукции высокого фитосанитарного риска, отгружаемой из Исламской Республики Пакистан.


"AK&M" от 21.05.2019
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