Дайджест газеты "Ведомости" от 22 мая 2019 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 22 мая 2019 года.





ПОЛИЦЕЙСКИЕ ТЕСТИРУЮТ КОМПАКТНЫЕ КАМЕРЫ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ ТЕХНОЛОГИЮ РАЗРАБОТАЛА КОМПАНИЯ, СРЕДИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КОТОРОЙ "РОСТЕХ"





МВД тестирует камеры-видеорегистраторы с функцией распознавания лиц, разработанной российской компанией NtechLab. Об этом "Ведомостям" рассказали сотрудник министерства и человек, знающий это от топ-менеджеров NtechLab. С начала 2018 г. среди акционеров NtechLab - "дочка" госкорпорации "Ростех" "РТ - развитие бизнеса" (12,5%), а также фонд Рубена Варданяна и его партнеров (25%). Остальные доли в компании остались у ее основателей и первых инвесторов.





ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЕЩЕ НЕ РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ С ЧАСТО ЛОМАЮЩИМИСЯ МОТОРАМИ SSJ100



СОЗДАН ПУЛ ПОДМЕННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ, НО КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ ИЗ НИХ ТОЖЕ НЕИСПРАВЕН





К концу марта "дочка" госкорпорации "Ростех" - Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) сформировала пул из 13 подменных двигателей SaM146 для самолета Sukhoi Superjet (SSJ100), а к концу апреля их количество выросло до 17 шт. Но четыре двигателя в пуле были неисправными. Об этом говорится в материалах конференции с эксплуатантами SSJ100, которую в конце апреля провела компания - производитель самолета "Гражданские самолеты "Сухого" (ГСС). "Ростех" ее контролирует через Объединенную авиастроительную корпорацию. "Ведомости" ознакомились с документами, их подлинность подтвердил участник совещания. Для нужд авиакомпаний нужен пул из 22 двигателей, сообщала ранее ОДК, сформировать его планировалось уже в январе.





МОСКОВСКИЙ КОМБИНАТ ШАМПАНСКИХ ВИН ПРИОСТАНОВИЛ ПРОИЗВОДСТВО

ИГРИСТЫЕ ВИНА ПРОИГРЫВАЮТ РЫНОК БОЛЕЕ ДЕШЕВЫМ ВИННЫМ НАПИТКАМ



Производство на 2019 г. приостановлено в связи с реконструкцией предприятия, говорится в отчете Московского комбината шампанских вин (МКШВ) за 2018 г. Это подтвердил председатель совета директоров комбината Магомед Талаев: розлив остановлен в ноябре, реконструкция будет завершена "примерно до конца года".





"КИЕВСКАЯ ПЛОЩАДЬ" ПОКУПАЕТ ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫЙ УЗЕЛ "НАГАТИНСКАЯ"



ТАМ СТРУКТУРА ГОДА НИСАНОВА И ЗАРАХА ИЛИЕВА МОЖЕТ ПОСТРОИТЬ КРУПНЫЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР





Компания "Кет К" подала заявку на приобретение 99% долей транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Нагатинская" на Варшавском шоссе, следует из протокола на сайте информационного портала Москвы. При стартовой цене 74,08 млн руб. за лот предложение "Кет К" оказалось на 100 000 руб. больше. Это была единственная заявка, сказано в документах. По условиям конкурса договор купли-продажи может быть заключен с единственным претендентом.



Согласно ЕГРЮЛу компания "Кет К" принадлежит бизнесмену Альберту Иманилову. Он же является совладельцем проектов девелопера SDI Group. Другой ее акционер, Ильгар Гаджиев, обвинил в захвате своего строительного бизнеса "неизвестных третьих лиц", за которыми стоит один из владельцев компании "Киевская площадь" - Год Нисанов, сообщало в начале мая издание The Bell со ссылкой на самого Гаджиева. По словам последнего, его партнер Иманилов как раз представляет интересы Нисанова, отмечало издание. Строительством ТПУ "Нагатинская" будет заниматься "Киевская площадь", знают два консультанта, работавших с этим объектом, и подтвердил источник в компании.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 22.05.2019