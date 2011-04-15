Дайджест газеты "Коммерсант" от 22 мая 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 22 мая 2019 года.



"РЕЗЕРВ" НЕ СПАС ОТ АРЕСТА

ЭКС-ПРЕДПРАВЛЕНИЯ БАНКА ОТПРАВЛЕН В СИЗО ДО 20 ИЮЛЯ



Басманный суд столицы до 20 июля арестовал бывшего председателя правления челябинского банка "Резерв" Константина Базанова. Как считает следствие, банкир способствовал выведению из его кредитного учреждения около 800 млн руб. путем их необоснованного замещения векселями и выдачи невозвратных кредитов. Сам Константин Базанов вину не признает, его защита утверждает, что финансиста "подставили".





НЕЗАКОННУЮ МИГРАЦИЮ ОБЕСПЕЧИВАЛИ ИЗ МВД И ФСБ

ЗАКОНЧЕНО ДЕЛО О ВЗЯТКАХ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ



Как стало известно "Ъ", закончено расследование резонансного уголовного дела об организации незаконной миграции, которую за взятки крышевали сотрудники ФСБ и полиции. Сейчас фигуранты расследования знакомятся с материалами расследования.





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"AK&M" от 22.05.2019