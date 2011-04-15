Повтор! Банк России разработал требования по защите информации для некредитных финансовых организаций

Банк России разработал требования по защите информации для некредитных финансовых организаций, говорится в сообщении ЦБ.



В соответствии с новым положением Банка России, к некредитным финансовым организациям (НФО) будут предъявляться требования по обеспечению усиленного уровня защиты информации, стандартного уровня защиты или упрощённые требования - в зависимости от специфики работы организации.



Максимальные требования будут предъявляться к центральным контрагентам и центральным депозитариям, стандартные - к специализированным депозитариям, клиринговым организациям, организаторам торговли, страховым компаниям, НПФ, репозитариям и профессиональным участникам рынка ценных бумаг при достижении этими организациями определенных показателей деятельности. К остальным НФО будут предъявляться упрощённые требования.



В положении обозначены требования по защите информации в отношении объектов информационной инфраструктуры, прикладного программного обеспечения, технологии обработки защищаемой информации.



Документ разработан для противодействия несанкционированным финансовым операциям, а также для защиты средств НФО и их клиентов от действий киберпреступников.



НФО должны будут проводить ежегодное тестирование на проникновение и анализ уязвимостей информационной безопасности объектов информационной инфраструктуры, а также оценку соответствия защиты информации: НФО, реализующие усиленный уровень защиты информации, - не реже одного раза в год, стандартный уровень защиты информации - не реже одного раза в три года.





"AK&M" от 21.05.2019