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22/05/2019
09:39

Повтор! Банк России разработал требования по защите информации для некредитных финансовых организаций

Банк России разработал требования по защите информации для некредитных финансовых организаций, говорится в сообщении ЦБ.

В соответствии с новым положением Банка России, к некредитным финансовым организациям (НФО) будут предъявляться требования по обеспечению усиленного уровня защиты информации, стандартного уровня защиты или упрощённые требования - в зависимости от специфики работы организации.

Максимальные требования будут предъявляться к центральным контрагентам и центральным депозитариям, стандартные - к специализированным депозитариям, клиринговым организациям, организаторам торговли, страховым компаниям, НПФ, репозитариям и профессиональным участникам рынка ценных бумаг при достижении этими организациями определенных показателей деятельности. К остальным НФО будут предъявляться упрощённые требования.

В положении обозначены требования по защите информации в отношении объектов информационной инфраструктуры, прикладного программного обеспечения, технологии обработки защищаемой информации.

Документ разработан для противодействия несанкционированным финансовым операциям, а также для защиты средств НФО и их клиентов от действий киберпреступников.

НФО должны будут проводить ежегодное тестирование на проникновение и анализ уязвимостей информационной безопасности объектов информационной инфраструктуры, а также оценку соответствия защиты информации: НФО, реализующие усиленный уровень защиты информации, - не реже одного раза в год, стандартный уровень защиты информации - не реже одного раза в три года.


"AK&M" от 21.05.2019
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