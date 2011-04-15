Рубль сохраняет спокойствие

Рубль держится на удивление спокойно, несмотря на царящую на мировых рынках турбулентность. Пока инвесторы во всю обсуждают возможные последствия очередного ухудшения отношений между США и КНР, российская валюта уверенно торгуется вблизи 64.4 за доллар. Об этом говорится в комментарии эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева.



Участники рынка предпочитают занимать выжидательную позицию: риск того что мировая экономика войдет в рецессию (прибавит всего 2.5% в 2019 году) крайне велика, в связи с чем популярностью пользуются такие защитные активы как японская йена. Всему виной торговая война между США и КНР: товарооборот между странами достаточно высокий и ухудшение условий экспорта уже привело к нарушению цепочки поставок, которая затрагивает и другие страны.



Производственная активность снижается по мере того как все меньше предприятий тратят на инвестиции в производство, опасаясь снижения спроса на свою продукцию.



Тем не менее, курс рубля продолжил укрепление в преддверии аукциона ОФЗ: в отличие от других активов развивающихся стран, отечественные бумаги все еще пользуются повышенным спросом, так как инвесторы ожидают снижения ключевой ставки ЦБ и стараются урвать облигации по привлекательным условиям.



Поддержку курсу оказывают и цены на нефть: страны-участники ОПЕК готовы и дальше сокращать поставки, так что потенциал для дальнейшего роста стоимости присутствует. Дополнительным поводом для оптимизма является заявление представителя Минфина о крайне комфортном курсе рубле: по его словам, текущая стоимость валюты несколько слабее, чем рассчитывали во время верстания бюджета, а значит необходимости в искусственном занижении курса нет.



В отсутствие неприятных сюрпризом рубль вполне может попробовать укрепиться до отметки в 64.3 за доллар.















"AK&M" от 22.05.2019