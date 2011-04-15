Глобальные фондовые индексы вернулись в зеленую зону во вторник после того, как Министерство торговли США выпустило комментарий относительно частичной 90-дневной отсрочки ограничений в отношении компании Huawei и ее контрагентов и потребителей. Американские индексы торгуются в непосредственной близости к историческим максимумам, что косвенно указывает на надежды инвесторов в части преодоления глобальных рисков и вызовов. Об этом говорится в обзоре РФПИ.



Сегодня ключевым событием станет публикация текста последнего заседания ФРС США, где могут содержаться дополнительные детали относительно планов американского регулятора по процентной политике в 2019 году. В этой связи стоит выделить довольно мягкие вечерние комментарии нескольких представителей ФРС, включая фразу о чрезмерности повышения ставки в декабре 2018 года. Если "голубиная" позиция ФРС получит подтверждение, то доллар может вернуться к снижению. Что касается рынка нефти, то он временно нащупал равновесие вблизи US$72/брл, учитывая отсутствие новых историй и драйверов.



Стабилизация курса доллара США и его последующее снижение во второй половине дня обеспечили очередной импульс для части ЕМ валют. Рубль в этих условиях вновь оставался среди лидеров, укрепившись на 0.2% до 64.40/USD к концу дня. Несмотря на то, что в течение дня он торговался в довольно узком диапазоне 64.40-64.60/USD, такая динамика скрывала разнонаправленные потоки от основных участников - экспортеров, внутренних и внешних финансовых инвесторов.



Движение в сторону укрепления к концу дня, полагаем, косвенно подтверждает наш тезис о наличии некоторого потенциала для укрепления российской валюты до 64/USD, однако это движение вчера сдерживалось новостями из США по возможным новым ограничениям против РФ и "Северного потока-2". Из внутренних новостей стоит выделить комментарии зампреда ЦБ Ксении Юдаевой о наличии избытка валютной ликвидности в банковской системе, что продолжит нивелировать влияние погашений внешнего долга на спот-рынок.



В дополнение к этому аналитики напоминают, что чистая позиция частного сектора (банки и нефинансовые компании) по внешнему долгу в 2018г. достигла исторического минимума в -US$80 млрд. (активы превышают обязательства), обеспечивая солидный запас прочности. В этих условиях портфельные и другие более волатильные факторы играют более важную роль с точки зрения динамики рубля, а они, как можно видеть, пока позитивны.



"AK&M" от 22.05.2019