Ингосстрах выплатил за повреждённую огнём технику 2.2 млн руб.

Ингосстрах выплатил более 2.2 млн руб. за кормораздатчик SILOKING SELFLINE, который был повреждён во время пожара. Об этом сообщает страховая компания.



Страховой случай произошёл в январе 2019 года. Во время выполнения работ произошло возгорание, повредившее элементы конструкции кормораздатчика.



Программа страхования предусматривает защиту имущественных интересов страхователя от рисков повреждения или утраты (гибели) оборудования вследствие пожара, удара молнии, злоумышленных действий третьих лиц, аварии и др. Лимит ответственности превышает 13.4 млн руб. Договор заключен на 1 год.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.











"AK&M" от 22.05.2019