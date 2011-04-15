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22/05/2019
12:47

Банк России установил факты манипулирования акциями СК "АСКО-Страхование"

Банк России установил факты манипулирования акциями СК "АСКО-Страхование" в 2017-2018 годах, совершённого группой лиц из Челябинской области.

Сделки с акциями заключались на торгах биржи по брокерским счетам ООО "ОК-Финанс" Глеба Иванова, Артёма Крюкова, Арсения Бакаева, Михаила Деля, Михаила Добровольского, Сергея Григорьева, Елены Журавлевой, Ивана Файта, Игоря Звонарева, Светланы Ивановой, Александра Чернышова.

Операции координировал А.Крюков, сотрудник ООО "ОК-Финанс", аффилированного с членом наблюдательного совета и инсайдером ПАО "АСКО-Страхование" Алексеем Овакимяном, в том числе с использованием программного обеспечения, позволяющего совершать одинаковые торговые операции по нескольким счетам. Подключение торговых счетов физических лиц к программному обеспечению, предоставленному А.Крюкову, осуществлялось на основании доверенностей, оформленных у профессионального участника рынка ценных бумаг.

Сделками с участием данной группы сформировано свыше 50% объёма торгов акциями с 11 июля 2017 года по 27 апреля 2018 года. При этом сделки с акциями внутри группы неоднократно приводили к существенным отклонениям объёма торгов и цены акций на торгах биржи. Кроме того, сделками А.Крюкова, Г.Иванова, ООО "ОК-Финанс" цена акций поддерживалась на уровне, существенно отличающемся от уровня, который сформировался бы без таких сделок. В результате прочие участники рынка акций вводились в заблуждение относительно цены, а механизм справедливого ценообразования на торгах биржи искажался, подчёркивает ЦБ.


"AK&M" от 22.05.2019
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