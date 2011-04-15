В Балтийском море уложено 1.29 тыс. км газопровода проекта "Северный поток - 2" - 52.6% от его протяжённости. Об этом говорится в сообщении Газпрома по итогам встречи председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и председателя правления OMV AG Райнера Зеле.



На встрече речь шла о текущих направлениях сотрудничества. В частности, стороны обсудили ход поставок российского газа в Австрию. Было отмечено, что в 2019 году его экспорт в страну продолжает расти, при этом динамика увеличивается. Так, если в январе-апреле поставки, по предварительным данным, выросли на 20.5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, то 1-20 мая - на 44%.



Отдельной темой встречи стал ход реализации проекта "Северный поток-2".



OMV AG - главный партнёр Газпрома в Австрии. Компании взаимодействуют, в частности, в сфере добычи, транспортировки и поставок газа.



В июне 2018 года подписано соглашение о продлении действующего контракта между ООО "Газпром экспорт" и OMV Gas Marketing & Trading GmbH на поставку российского природного газа в Австрию до 2040 года.



В октябре 2018 года Газпром и OMV подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве.



В 2018 году Газпром поставил в Австрию 12.3 млрд куб. м газа - на 34.8% (на 3.2 млрд куб. м) больше, чем в 2017 году (9.1 млрд куб. м).



"Северный поток - 2" - проект строительства газопровода мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по РСБУ за I квартал 2019 года выросла в 1.6 раза до 199.468 млрд руб. со 122.611 млрд руб. годом ранее. Прибыль до налогообложения составила 297.716 млрд руб. против 185.388 млрд руб. годом ранее (рост в 1.6 раза). Валовая прибыль увеличилась на 2% до 725.144 млрд руб. с 710.557 млрд руб. Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) составила 1.425 трлн руб. против 1.393 трлн руб. годом ранее.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром", по МСФО за 2018 год составила 1.456 трлн руб., что в два раза больше, чем годом ранее - 714.302 млрд руб. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 26% до 8.224 трлн руб. Чистая выручка от продажи газа увеличилась на 29% до 4.303 трлн руб. Чистая выручка от продажи газа в Европу и другие страны увеличилась на 33% до 2.951 трлн руб. Чистая выручка от продажи газа в страны бывшего Советского Союза увеличилась на 19% до 348.625 млрд руб. Чистая выручка от продажи газа в Российской Федерации увеличилась на 9%, за год и составила 954.493 млрд руб. Операционные расходы увеличились на 8% и составили 6.181 трлн руб.



"AK&M" от 22.05.2019