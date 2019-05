Совет директоров Газпрома рекомендует выплатить по итогам 2018 года рекордные дивиденды - 16.61 руб. на акцию. Об этом говорится в сообщении компании.



Это более чем в два раза выше, чем по итогам 2017 года. Таким образом, на выплату дивидендов рекомендуется направить 393.2 млрд руб. (27% прибыли по международным стандартам финансовой отчётности). Это рекордно высокий размер дивидендов за всю историю компании.



На заседании было принято решение провести годовое собрание акционеров 28 июня.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по РСБУ за I квартал 2019 года выросла в 1.6 раза до 199.468 млрд руб. со 122.611 млрд руб. годом ранее. Прибыль до налогообложения составила 297.716 млрд руб. против 185.388 млрд руб. годом ранее (рост в 1.6 раза). Валовая прибыль увеличилась на 2% до 725.144 млрд руб. с 710.557 млрд руб. Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) составила 1.425 трлн руб. против 1.393 трлн руб. годом ранее.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром", по МСФО за 2018 год составила 1.456 трлн руб., что в два раза больше, чем годом ранее - 714.302 млрд руб. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 26% до 8.224 трлн руб. Чистая выручка от продажи газа увеличилась на 29% до 4.303 трлн руб. Чистая выручка от продажи газа в Европу и другие страны увеличилась на 33% до 2.951 трлн руб. Чистая выручка от продажи газа в страны бывшего Советского Союза увеличилась на 19% до 348.625 млрд руб. Чистая выручка от продажи газа в Российской Федерации увеличилась на 9%, за год и составила 954.493 млрд руб. Операционные расходы увеличились на 8% и составили 6.181 трлн руб.



"AK&M" от 22.05.2019