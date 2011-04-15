Кабмин снизил налогооблагаемую базу по налогу на прибыль для предприятий сельскохозяйственного машиностроения

Правительство РФ снизило налогооблагаемую базу по налогу на прибыль для предприятий сельскохозяйственного машиностроения. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



В целях стимулирования инновационной деятельности постановлением Правительства от 24 декабря 2008 года N 988 утверждён перечень научных исследований и опытно-конструкторских разработок, расходы налогоплательщика на которые включаются в состав прочих расходов в размере фактических затрат с коэффициентом 1.5.



Подписанным постановлением к таким работам отнесены научные исследования и опытно-конструкторские разработки методов и средств автоматизированного управления сложными объектами и технологическими процессами в сельском хозяйстве.





"AK&M" от 22.05.2019