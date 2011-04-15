Правительство внесло в Госдуму законопроект, уточняющий порядок предоставления преференций налогоплательщикам - резидентам ТОР и свободного порта Владивосток

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, уточняющий порядок предоставления преференций налогоплательщикам - резидентам территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.



Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 2844 Налогового кодекса Российской Федерации" предлагает исключить курсовые разницы из расчёта первой прибыли от деятельности при исполнении соглашений о деятельности ТОР и СПВ, декларирование которой будет являться началом льготного исчисления срока для применения пониженных ставок по налогу на прибыль организаций.



Действующими нормами статьи 2844 Налогового кодекса установлено ограничение, согласно которому применение налоговых преференций в виде пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций, предусмотренных для налогоплательщиков - резидентов территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток (резиденты ТОР и СПВ), возможно только при соблюдении ряда условий. В частности, доходы от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений на территории ТОР либо СПВ, должны составлять не менее 90% всех доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.



В ходе хозяйственной деятельности под влиянием волатильности рынка, существенных колебаний курса валют у налогоплательщиков по итогам налогового периода могут формироваться существенные внереализационные доходы в виде положительных курсовых разниц по валютным обязательствам, остаткам валютных средств, а также от операций хеджирования ценовых и валютных рисков. Вследствие этого организации, являющиеся резидентами ТОР и СПВ, могут лишиться права применения преференций, предусмотренных для таких налогоплательщиков.



В целях исключения случаев неоправданного лишения налогоплательщиков, имеющих статус резидента ТОР и СПВ, права на применение налоговых преференций по налогу на прибыль организаций в силу динамики макроэкономической конъюнктуры законопроектом предлагается исключить положительные курсовые разницы из расчёта доли 90% доходов, полученных при исполнении соглашений о деятельности на территории ТОР или СПВ. Аналогичный механизм действует для участников региональных инвестиционных проектов.



Согласно действующим нормам НК, налогоплательщики - резиденты ТОР и СПВ вправе применять пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль организаций с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учёта была получена первая прибыль от деятельности при исполнении соглашений о деятельности ТОР и СПВ.



На практике возможны ситуации, когда первая налогооблагаемая прибыль налогоплательщиков - резидентов ТОР и СПВ при реализации соответствующих соглашений может быть сформирована исключительно за счёт возникновения курсовых разниц вследствие изменения курсов валют, то есть за счёт влияния внешних факторов, не зависящих напрямую от реализации инвестиционного проекта.



При этом зачастую такие ситуации могут возникать на ранних стадиях реализации инвестиционных проектов, в период активной фазы капитальных вложений. Таким образом, с учётом действующих положений Кодекса для резидентов ТОР и СПВ, имеющих валютные обязательства, отсчёт льготного периода, установленного главой 25 НК, может неоправданно начинаться задолго до выхода производства на проектные мощности.



"AK&M" от 22.05.2019