ЦБ РФ установил официальный курс евро на 23 мая в размере 71.8427 руб. против 71.9654 руб. на 22 мая.





Курс евро за последние 5 дней:



22.05.19 - 71.9654 руб.

21.05.19 - 71.9631 руб.

18.05.19 - 72.2464 руб.

17.05.19 - 72.3651 руб.

16.05.19 - 72.6891 руб.







































































































"AK&M" от 22.05.2019