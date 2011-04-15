Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 23 мая

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Банк России установил на 23 мая курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 44.3823
1 Азербайджанский манат 37.9697
100 Армянских драмов 13.4409
1 Белорусский рубль 31.0781
1 Болгарский лев 36.7669
1 Бразильский реал 15.9480
100 Венгерских форинтов 22.0183
1000 Вон Республики Корея 54.1294
10 Гонконгских долларов 82.0623
10 Датских крон 96.2720
1 Доллар США 64.4156
1 Евро 71.8427
100 Индийских рупий 92.4548
100 Казахстанских тенге 16.9884
1 Канадский доллар 48.0821
100 Киргизских сомов 92.2860
10 Китайских юаней 93.3181
10 Молдавских леев 35.8362
1 Новый туркменский манат 18.4308
10 Норвежских крон 73.6616
1 Польский злотый 16.6875
1 Румынский лей 15.0952
1 СДР (специальные
права заимствования) 88.7132
1 Сингапурский доллар 46.7220
10 Таджикских сомони 68.2730
1 Турецкая лира 10.5999
10000 Узбекских сумов 76.1557
10 Украинских гривен 24.4705
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 81.6854
10 Чешских крон 27.8892
10 Шведских крон 66.8163
1 Швейцарский франк 63.7463
10 Южноафриканских рэндов 44.8524
100 Японских иен 58.3290
"AK&M" от 22.05.2019