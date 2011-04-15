Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 23 мая

Банк России установил на 23 мая курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 44.3823

1 Азербайджанский манат 37.9697

100 Армянских драмов 13.4409

1 Белорусский рубль 31.0781

1 Болгарский лев 36.7669

1 Бразильский реал 15.9480

100 Венгерских форинтов 22.0183

1000 Вон Республики Корея 54.1294

10 Гонконгских долларов 82.0623

10 Датских крон 96.2720

1 Доллар США 64.4156

1 Евро 71.8427

100 Индийских рупий 92.4548

100 Казахстанских тенге 16.9884

1 Канадский доллар 48.0821

100 Киргизских сомов 92.2860

10 Китайских юаней 93.3181

10 Молдавских леев 35.8362

1 Новый туркменский манат 18.4308

10 Норвежских крон 73.6616

1 Польский злотый 16.6875

1 Румынский лей 15.0952

1 СДР (специальные

права заимствования) 88.7132

1 Сингапурский доллар 46.7220

10 Таджикских сомони 68.2730

1 Турецкая лира 10.5999

10000 Узбекских сумов 76.1557

10 Украинских гривен 24.4705

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 81.6854

10 Чешских крон 27.8892

10 Шведских крон 66.8163

1 Швейцарский франк 63.7463

10 Южноафриканских рэндов 44.8524

100 Японских иен 58.3290

"AK&M" от 22.05.2019