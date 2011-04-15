Банк России на 23 мая понизил курс евро к рублю более чем на 12 копеек до 71.8427 руб., курс доллара США - более чем на 12 до 64.4156 руб.

Банк России на 23 мая понизил официальный курс евро к рублю более чем на 12 копеек до 71.8427 руб. с 71.9654 руб., курс доллара США - более чем на 12 копеек до 64.4156 руб. с 64.5372 руб. 22 мая.



Стоимость бивалютной корзины на 23 мая уменьшилась более чем на 12 копеек (-0.18%) до 67.7578 руб. с 67.8799 руб. 22 мая.



"AK&M" от 22.05.2019