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22/05/2019
14:44

Банк России утвердил "дорожную карту" по переходу финансового рынка к независимой оценке квалификации специалистов

Банк России и Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка подписали "дорожную карту" по обеспечению перехода к системе независимой оценки квалификации специалистов финансового рынка. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

"Дорожная карта" разработана с учётом проекта основных направлений развития финансового рынка РФ на период 2019-2021 годов и плана мероприятий по развитию национальной системы квалификаций в РФ до 2024 года.

Основной целью реализации "дорожной карты" является повышение эффективности профессиональной подготовки специалистов финансового рынка, внедрение передовых практик в области развития и оценки квалификаций.

В "дорожной карте" перечислены мероприятия по обеспечению качества компонентов и процессов независимой оценки, а также стратегические направления развития системы независимой оценки квалификаций финансовой сферы: развитие инструментов профессионально-общественной аккредитации образовательных программ, автоматизация процессов системы независимой оценки и взаимодействия ключевых участников системы, обеспечение международного признания свидетельства о прохождении независимой оценки квалификации специалиста финансового рынка. "Дорожная карта" рассчитана до конца 2021 года.



"AK&M" от 22.05.2019
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