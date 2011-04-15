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22/05/2019
15:08

Ситуация на российском финансовом рынке в апреле была умеренно позитивной, ЦБ

В апреле ситуация на российском финансовом рынке была умеренно позитивной: в большинстве сегментов рынка наблюдался рост котировок глобального роста спроса на риск, Минфин России разместил рекордный объём ОФЗ в условиях сохранения высокого спроса со стороны иностранных инвесторов и системно значимых кредитных организаций. Об этом говорится в материалах Банка России.

В апреле структурный профицит ликвидности продолжил сокращаться. Этому способствовал отток средств в результате роста объёма наличных денег в обращении и крупных налоговых платежей, а также увеличение банками остатков средств на корсчетах перед длительными выходными для выполнения усреднения обязательных резервов.

Краткосрочные ставки в сегменте МБК денежного рынка формировались вблизи ключевой ставки на фоне высокого предложения средств со стороны банков на депозитных аукционах Банка России. Спред ставок в сегментах "валютный своп" и МБК незначительно сузился. Поддержку ситуации с валютной ликвидностью оказывал приток по текущему счёту платёжного баланса на фоне высоких цен на нефть.

К апрелю 2019 года рост ставок по рублёвым депозитам приостановился, а на рынке долларовых депозитов наблюдалось снижение ставок. Сохранялось восстановление интереса вкладчиков к долгосрочным рублевым депозитам. В марте 2019 года продолжилось ускорение годовых темпов роста кредитного портфеля как в розничном, так и в корпоративном сегменте рынка, подчёркивает ЦБ.


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