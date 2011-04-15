Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий ответственность за "зарплатное рабство"

Госдума приняла в первом чтении проект правительственных поправок в КоАП РФ, устанавливающий административную ответственность за воспрепятствование работодателем осуществлению работником права на изменение кредитной организации, в которую должна быть переведена заработная плата. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, для должностных лиц административный штраф должен составить от 10 тыс. до 20 тыс. руб. (предусмотрено предупреждение), для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 1 тыс. до 5 тыс. руб., для юрлиц - от 30 тыс. до 50 тыс. руб..



Ещё одна инициатива предусматривает изменения в ч. 3 ст. 136 Трудового кодекса РФ. Сейчас в ней говорится, что работник имеет право заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена его зарплата, сообщив в письменной форме руководителю об изменении реквизитов не позднее чем за 5 рабочих дней до дня выплаты зарплаты. Законопроектом предлагается увеличить этот срок до 15 календарных дней.









"AK&M" от 22.05.2019