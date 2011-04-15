Госдума приняла в первом чтении законопроекты о защите дольщиков, говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Предусматривается, в частности, создание региональных фондов для достройки проблемных объектов за счёт средств федерального и регионального бюджетов, а также компенсационного фонда



Депутаты приняли в первом чтении законопроект, которым предусматривается создание региональных фондов для достройки проблемных объектов за счёт средств федерального и регионального бюджетов, а также компенсационного фонда.



"Законопроект практически полностью посвящён именно вопросам достройки проблемных объектов, — сообщил один из авторов законопроекта, председатель Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. — Мы предлагаем, чтобы все дорожные карты, все проблемные объекты были зафиксированы в соответствующем реестре в единой информационной системе жилищного строительства, чтобы эти данные подписывали губернаторы регионов, а также чтобы соответствующие надзорные органы в обязательном порядке вносили информацию обо всех проблемных объектах. Мы даем возможность регионам создавать специальные фонды, которые будут заниматься достройкой проблемных объектов. Финансирование этих фондов будет обеспечено из федерального бюджета, региональных бюджетов, а также мы даем возможность привлечения дополнительных средств этими фондами".



При этом предусмотрен жёсткий контроль за целевым расходованием выделяемых средств через механизм обязательного банковского сопровождения всех расходных операций региональных фондов.



В законопроекте также регламентируется порядок выдачи компенсаций для тех граждан, чьи дома попали в категорию проблемных объектов и не могут быть достроены.



"В этом законопроекте мы предлагаем расширить сферу компенсаций на нежилые помещения и давать возможность фонду выплачивать компенсации покупателям таких вот нежилых помещений и машиномест. Мы предлагаем также, чтобы застройщики отчисляли средства в публично-правовую компанию — в Фонд защиты прав участников долевого строительства, чтобы у фонда были соответствующие средства для выплат и компенсаций", — отметил Н.Николаев.



Предлагается также решить проблему так называемых двойных продаж, связанную с возникновением у граждан требований о передаче одних и тех же помещений в строящемся доме.



При наличии таких требований помещение получит тот, чьи требования возникли первыми, остальным выплатят возмещение.



Кроме того, большой блок в законопроекте уделен процессу банкротства. "Многие проблемы обманутых дольщиков родились именно из-за несовершенства системы банкротства, из?за того, что появлялись аффилированные арбитражные управляющие, которые затягивали дела о банкротстве на года. Мы в этом законопроекте предлагаем решить эту проблему, а именно дать полномочия Фонду защиты прав участников долевого строительства назначать арбитражных управляющих. Мы предлагаем дать возможность фонду быть стороной дела о банкротстве даже по тем объектам, которые никаким образом не застрахованы в фонде, неважно, что это было 5–10 лет назад, но чтобы фонд мог вмешиваться в банкротное дело и отстранять или назначать арбитражных управляющих", — заявил депутат.



Он напомнил, что 1 июля большинство проектов долевого строительства должны будут реализовываться через эскроу-счета.



"Понимаем, что застройщикам нужна будет помощь, и в этой связи мы предлагаем в этом законопроекте дать возможность Фонду защиты прав участников долевого строительства и "Дому.рф" в том числе давать гарантии на кредиты для того, чтобы застройщики могли получать проектное финансирование. Также мы предлагаем дать статус уполномоченного банка банку "Дом.рф" как структуре, целью которой прежде всего является реализация таких вот проектов строительства", — подчеркнул парламентарий и добавил, что в законопроекте также дается возможность зачислять на эскроу-счета маткапитал для того, чтобы можно было реализовывать программы поддержки многодетных семей. Еще одно новшество, которое должно сделать систему долевого строительства более эффективной, — это введение электронного договора долевого участия.



Еще один законопроект, принятый ГД, касается передачи страховых портфелей. Как пояснил Николай Николаев, он "предполагает, что все страховые компании и банки, которые собирали деньги по этому виду страхования, должны передать средства и информацию о застрахованных в компенсационный Фонд защиты прав участников долевого строительства.



"AK&M" от 22.05.2019