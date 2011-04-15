ФАС признала действия страховой компании "Респект" недобросовестной конкуренцией. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.



Основанием для возбуждения дела стало невыполнение в установленный срок предупреждения ФАС России: в июне 2018 года обществу было выдано предупреждение в связи с выявленными признаками недобросовестной конкуренции в отношении ООО "Проминстрах".



С мая по декабрь 2017 года СК "Респект" направляла на адреса своих клиентов, а также на адреса клиентов и агентов ООО "РСК" и ООО "Проминстрах" информационные сообщения. Письма содержали оценку деятельности РСК и Проминстраха, утверждение о предстоящем банкротстве и лишении Проминстраха лицензии на осуществление страховой деятельности и рекомендации заключать договоры страхования гражданской ответственности застройщика с СК "Респект".



Страховой компании было предписано устранить выявленные признаки нарушения и направить по тем же адресам письма с опровержением, в том числе информацию об отсутствии у СК "Респект" официальных подтверждений обстоятельств, указанных в направленных ранее письмах.



Предупреждение подлежало исполнению в течение 10 рабочих дней с момента его получения, однако СК "Респект" в установленный срок исполнила предупреждение не в полном объеме, отправив опровержение не всем получателям писем.



По мнению ФАС, выработка и формирование суждений о финансовом состоянии хозяйствующих субъектов не является основным видом деятельности страховщика. Аналитические материалы, содержащие оценку того или иного хозяйствующего субъекта, могут быть адресованы исключительно тому клиенту, информационно-сервисное обеспечение которого осуществляется.



"Перевод таких аналитических сообщений в публичную плоскость, а также выводов по вопросам, относящимся к компетенции надзорного органа, в том числе путем направления агентам и клиентам конкурентов, с учётом особенностей финансовых рынков, не может рассматриваться нами в качестве практики соответствующей требованиям добропорядочности, разумности и справедливости", - отметил заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров.



По итогам рассмотрения дела комиссия ФАС установила, что действия СК "Респект" по электронной рассылке информационных сообщений были направлены на получение преимуществ при осуществлении деятельности по страхованию гражданской ответственности застройщика, в том числе за счет переманивания клиентов РСК и Проминстраха. Они также могли причинить убытки СК "Проминстрах" в виде потери обществом части клиентов и упущенной выгоды, а впоследствии привести к невозможности осуществления компанией деятельности на рынке страхования гражданской ответственности застройщика в связи с отказом застройщиков от дальнейшего сотрудничества с СК "Проминстрах".



Принимая во внимание уход РСК, Проминстраха и ООО "СК "Респект" с рынка добровольного страхования гражданской ответственности застройщика, оснований для выдачи предписания комиссия ФАС не установила.



"AK&M" от 22.05.2019