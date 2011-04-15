Инфляция за неделю, с 14 по 20 мая, составила 0.1%, с начала года - 2.3%

Инфляция за неделю с 14 по 20 мая 2019 года, составила 0.1%, с начала месяца - 0.2%, с начала года - 2.3%. Об этом говорится в сообщении Росстата.



За прошедшую неделю цены на баранину выросли на 1%, пшено - на 0.8%, вермишель - на 0.5%, консервы мясные и рис - на 0.3%, говядину, масло подсолнечное, маргарин, молоко стерилизованное, сыры, печенье, чай, соль - на 0.2%. Одновременно цены на яйца куриные снизились на 2.9%, сахар-песок - на 0.4%, свинину и карамель - на 0.1%.



Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0.4%, в том числе на лук репчатый - 6%, картофель - 4.5%, морковь - 2.6%, яблоки - 1.1%. Помидоры стали дешевле на 5.1%, огурцы - на 4.7%, капуста белокочанная - на 0.5%.



Цены на бензин автомобильный выросли на 0.1%, на дизельное топливо - не изменились.





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