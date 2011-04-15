Задолженность по зарплате в РФ за апрель снизилась на 0.7% до 2.9 млрд руб.

Задолженность по зарплате в РФ за апрель 2019 года снизилась на 0.7% и на 1 мая составила 2.9 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Росстата.



Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2019 году, приходится 762.2 млн руб. (26.3%), в 2018 году - 986.8 млн руб. (34%), в 2017 году и ранее - 1.152 млрд руб. (39.7%).



Задолженность по заработной плате на 1 мая 2019 года имелась перед 43.2 тыс. человек (менее 1% работников по обследуемым видам экономической деятельности), из них 48% - работники обрабатывающих производств; 18% - строительства; 7% - сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок; по 6% - транспорта и добычи полезных ископаемых.





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